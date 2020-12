O Governo decidiu adicionar novas possibilidades dos pais recorrerem à licença por razões familiares quando os alunos tiverem de ficar em casa por causa da covid.19

Luxemburgo. Nova licença para pais com filhos no ensino à distância

Redação O Governo decidiu adicionar novas possibilidades dos pais recorrerem à licença por razões familiares quando os alunos tiverem de ficar em casa por causa da covid.19

"Face ao acentuado aumento das infeções, é provável que as instituições educativas e de acolhimento tenho de ser encerradas, pelo menos periodicamente, por decisão governamental nos próximos meses". Por isso, os pais que têm de ficar em casa, a tomar conta dos filhos em ensino à distância entre 28 de dezembro e 20 de janeiro de 2011 passam a ter direito a esta licença por razões familiares extraordinária.

O projeto de lei sobre este direito por razões da epidemia foi aprovado no parlamento por unanimidade esta manhã. Antes do seu término será revisto.

O governo recorda que um novo encerramento das escolas irá já acontecer após as férias de Natal, entre 4 e 8 de Janeiro.

Todas as estruturas de acolhimento extracurricular encerram a 28 de dezembro As férias escolares de Natal decorrem até ao dia 4 de janeiro de 2021, mas o regresso às aulas presenciais só vai acontecer na segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021.

Assim, a lei 7739 prevê a possibilidade de "terem direito à licença por razões familiares os pais cujos filhos beneficiem de educação à distância ou que não possam frequentar a escola (ou uma instituição de educação e cuidados) por razões relacionadas com a pandemia de Covid-19".

O direito a esta licença foi alargado para os pais cujas crianças frequentem a creche, devido ao encerramento por razões ligadas à covid, como é o caso "do encerramento no período de 26 de dezembro a 10 de janeiro", ou se quem costuma dar esta assistência parental ficar indisponível por razões de infeção do novo coronavírus ou por ser contacto de uma pessoa infetada, indicou o deputado Georges Engel, do LSAP, que foi o autor do projeto de lei.

O direito a esta licença é alargado a um dos pais, trabalhador independente ou assalariado, que tenha:

-Uma criança vulnerável à covid-19. tal é preciso um certificado médico atestando essa vulnerabilidade e com contraindicação de frequentar a escola ou uma estrutura de educação ou acolhimento.

Escolas vão estar fechadas entre 4 e 8 de janeiro No regresso às aulas, a 4 de janeiro, todos os alunos vão ter aulas em casa, em ensino à distância, com aulas por streaming como tem estado a acontecer com os alunos em quarentena, anunciou o ministro Claude Meisch na conferência de imprensa que decorre.

-Uma criança com menos de 13 anos que não possa frequentar a escola ou uma estrutura de educação ou acolhimento por razões ligadas à crise sanitária, ou que esteja em casa, com ensino à distância. Para tal existirá um certificado que atesta essa situação emitido pelo Ministério da Educação.

O texto do projeto de lei 7739 do direito à nova licença por razões familiares irá também passar a constar o direito aos pais com uma criança nascida após dia 1 de setembro de 2016, por recomendação do Conselho de Estado.

