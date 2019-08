Há várias cidades lusófonas entre os destinos mais procurados pelos portugueses.

Luxemburgo no ‘top 20’ dos destinos preferidos dos portugueses

Há várias cidades lusófonas entre os destinos mais procurados pelos portugueses.

O Luxemburgo é 17° destino mais procurado pelos portugueses para viajar durante o mês de julho.

De acordo com o ‘ranking’ publicado recentemente pelo motor de busca de voos e hotéis Jetcost, Lisboa, Porto e Paris foram os destinos preferidos dos portugueses durante as férias no mês de julho.

Londres, Barcelona e Amesterdão são algumas das grandes cidades que aparecem nesta lista ainda antes do Luxemburgo.

Entre os 20 destinos preferidos dos portugueses, aparecem ainda São Miguel (Açores), Madeira, Faro e a ilha Terceira.

Cabo Verde, São Paulo, Fortaleza e Recife são os outros destinos lusófonos do ‘ranking’.

Confira aqui a lista da Jetcost: