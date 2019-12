Portugal aparece três lugares abaixo do Luxemburgo.

Luxemburgo no top 10 dos países onde melhor se fala inglês

Os residentes do Grão-Ducado estão entre os que melhor dominam a língua inglesa, enquanto língua não materna.

De acordo com um novo estudo da empresa internacional Education First, especializada em viagens educacionais e cursos de língua, os luxemburgueses ocupam o nono lugar da lista, com uma pontuação de 64 em 100.

Os falantes não nativos mais fluentes em inglês são os holandeses, com 70 pontos.

O pódio é fechado por suecos e noruegueses, enquanto Portugal aparece em 12°, três lugares abaixo do Luxemburgo, com 63 pontos.

Fonte: EF Education First

Os resultados deste ranking de proficiência em inglês foram obtidos com base em testes online gratuitos, feitos a 2,3 milhões de pessoas de 100 países.

Veja aqui a lista dos países onde melhor se fala o inglês como língua não materna:



Holanda: 70,27

Suécia: 68,74

Noruega: 67,93

Dinamarca: 67,87

Singapura: 66,82

África do Sul: 65,38

Finlândia: 65,34

Áustria: 64,11

Luxemburgo: 64,03

Alemanha: 63,77

Polónia: 63,76

Portugal: 63,14

Bélgica: 63,09

Croácia: 63,07

HB