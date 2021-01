Só entre as 17h30 e as 21h30 a polícia registou 45 acidentes sem contar com automóveis avariados e outros incidentes que provocaram inúmeros engarrafamentos pelo País.

Luxemburgo. Neve provoca quase 50 acidentes nas estradas esta noite

O Meteolux já tinha alertado para o piso escorregadio das estradas por causa das condições meteorológicas. E em apenas quatro horas a polícia registou 45 acidentes rodoviários provocados precisamente pelo piso perigoso e pela neve nesta quinta-feira à noite, noticia o L'Essentiel. Acidentes que não foram graves mas provocaram inúmeros engarrafamentos. Sem contar com os automóveis avariados em plena via, e outros incidentes.

O L'Essentiel refere as longas filas na A3 na capital, na A7 em direção a Fridhaff, na avenida da Faïencerie, na Limpertsberg onde a via chegou a ser cortada.

Neve. Luxemburgo sob alerta amarelo De acordo com o instituto luxemburguês de meteorologia (MeteoLux), temperaturas vão descer até sabado.

Também na N15, na N7 ou na A13 perto de Differdange houve veículos e camiões imobilizados por causa da neve que caiu.

Também o Wort Luxemburger noticiou os sucessivos acidentes detetados pelo Automobile Club du Luxembourg que na sua conta do Twitter ia anunciando os incidentes, as estradas cortadas e os engarrafamentos.

Para amanhã, sexta-feira não está previsto queda de neve no País, indica o Meteolux.

