Luxemburgo. Neve e chuva aumentam perigo nas estradas

Redação O Metolux lança um alerta amarelo para o piso escorregadio nas estradas do país devido à queda de neve e chuva. Os ventos hoje também sopram fortes.

Cai neve no Luxemburgo, numas regiões de forma mais moderada, noutras com mais intensidade capaz de formar mantos brancos no solo de 10 centímetros, indica hoje o Meteolux sobre as previsões para este domingo de inverno.

Neve misturada com chuva e ventos fortes, uma combinação que leva este organismo a lançar um alerta amarelo para hoje.

As condições meteorológicas que se fazem sentir tornam as estradas mais perigosas, com piso escorregadio, avisa o Meteolux. Por isso, os condutores devem manter uma condução segura e mais vigilante.



O Meteolux lança um alerta amarelo para domingo de neve por todo o país mas também de rajadas de vento que podem atingir aos 75 km/hora.

As temperaturas embora positivas não vão ultrapassar os três graus positivos avisando ainda este organismo para os ventos fortes que chegam ao país podendo haver rajadas de 75 km/hora.

Para segunda-feira e terça-feira o tempo continuará a ser de neve, mais fraca no dia 21 e mais forte no dia 22.



