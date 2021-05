O número de óbitos provocados pela pandemia mantém-se nos 800.

Luxemburgo. Nenhuma morte a registar no último dia

Ana Patrícia CARDOSO

De acordo com os últimos números do Ministério da Saúde, há 147 novos casos de covid-19 no Luxemburgo, de um total de 7.045 testes realizados nas últimas 24 horas. Estão 2.582 infeções ativas no país.

Na última atualização, o Grão-Ducado tinha ultrapassado a marca dos 800 óbitos desde o início da pandemia e, por mais um dia, vai manter-se nesse número, uma vez que não houve mortes por causa do vírus.

Há 97 pacientes internados com covid-19, sendo que 32 estão nos cuidados intensivos, mas três do que no dia anterior.





