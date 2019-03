Greve mundial estudantil pelo clima acontece hoje em simultâneo em 122 países do mundo.

Luxemburgo: Nem o vento e a chuva pararam os jovens na marcha pelo clima

"Não está certo ir à escola enquanto o Planeta está a morrer." Mais de 10 mil jovens do Luxemburgo faltaram hoje às aulas em greve pelo clima. Na manifestação, que começou por volta das 11:00, os estudantes começaram por mobilizar-se no parque de estacionamento de Glacis. Por volta das 12:30 começaram a marchar até ao centro da cidade acompanhados pelas forças policiais. O cortejo seguiu pela avenue de la Porte-Neuve e Grand Rue em direção à Place Guillaume II, nesta última onde os jovens se voltaram a concentrar.

Mesmo antes do começo da marcha os jovens entoavam slogans como "We want change" (queremos mudança, em português), "We want climate justice" (queremos justiça pelo clima, em português). Tal como em todo o mundo, os estudantes pedem mais ação política contra as alterações climáticas. Veja as fotos:



15 Foto: Luxemburger Wort

