Nas últimas 24 horas não houve registo de mortes associadas à covid-19.

Luxemburgo. Nas últimas 24 horas registaram-se 242 novos casos de covid-19

Segundo os dados do ministério da Saúde publicados este sábado, no Luxemburgo registaram-se 242 novos casos de covid-19, mais 67 do que no dia anterior. Não se deu aumento do número de mortes associadas à doença, por isso o número total de óbitos permanece em 133.Nas últimas 24 horas realizaram-se 8.618 testes.

Desde o início da pandemia, no Luxemburgo já se registaram 10.646 residentes infectados com o coronavírus.

Segundo um comunicado do Ministério da Saúde esta manhã, para responder à forte procura de testes de diagnóstico para o novo coronavírus, o Laboratório Nacional de Saúde (LNS) abrirá a partir de segunda-feira, 19 de outubro, ao meio-dia, um centro de recolha de testes de covid-19 no antigo edifício da Biblioteca Nacional do Luxemburgo (BNL).

O centro estará aberto das 10h às 17h de segunda-feira a domingo e serão recolhidas amostras sem marcação mas com prescrição médica obrigatória. "As crianças podem ser testadas a partir dos 6 anos de idade", lê-se no comunicado.

