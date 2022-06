Cerca de 150 pessoas protestaram, esta tarde, em frente à Embaixada dos Estados Unidos no Luxemburgo. Veja a fotogaleria.

Luxemburgo 24

Lei do aborto

Luxemburgo na rua para defender o direito ao aborto

Ana Patrícia CARDOSO Cerca de 150 pessoas protestaram, esta tarde, em frente à Embaixada dos Estados Unidos no Luxemburgo. Veja a fotogaleria.

No início da tarde desta terça-feira, 28, um protesto contra a revogação do direito federal ao aborto nos Estados Unidos juntou mais de uma centena de pessoas em frente à Embaixada dos EUA. A RTL avança que terão sido 150 os manifestantes.

Cartazes com todo o tipo de mensagens foram levantados mas há uma frase que sobressai: "My body, my choice" ("O meu corpo, a minha escolha"). Mulheres de todas as idades, homens, mães que carregam os filhos bebés ao colo, marcharam até à porta do edifício oficial para defender o direito ao aborto.

Houve quem, para além dos cartazes, quisesse passar uma mensagem com o vestuário. Usando o figurino das personagens femininas da série "Handmaid's Tale", esta dupla de mulheres protestou na capital.

24 Anouk Antony

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony





A iniciativa partiu de uma ação conjunta da Plataforma de Planeamento Familiar do Luxemburgo e do Dia Internacional da Mulher (JIF), que reúne 20 organizações que trabalham em defesa da igualdade entre mulheres e homens.

Supremo dos EUA anula direito ao aborto no país Os juízes da mais alta instância judicial norte-americana, atualmente com uma maioria conservadora, decidiram anular a decisão do processo “Roe vs. Wade”, que, desde 1973, protegia o direito das mulheres à interrupção da gravidez no país.

"O Supremo Tribunal dos EUA acaba de anular a decisão que garantia o direito ao aborto. Este é um enorme revés para o aborto, nos EUA E em todo o mundo. Gritaremos a nossa raiva pela igualdade e por todas as mulheres privadas de autodeterminação sobre os seus corpos e, consequentemente, sobre o seu futuro reprodutivo, pessoal, social e profissional", lê-se no comunicado.

"Sempre que os direitos ao aborto são atacados algures, as ondas de choque alastram a outros países. Lembrem-se que a taxa de aborto em países que proíbem o aborto e a taxa de aborto em países que permitem o aborto têm uma diferença nas estatísticas. A prática do aborto não pode ser evitada no mundo. A sua eliminação conduz inegavelmente à clandestinidade!", lembram as instituições.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.