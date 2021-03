O primeiro-ministro anunciou que na Páscoa "não haverá exceções" nas restrições. O recolher obrigatório também será mantido no fim de semana de 1 a 3 de abril.

Luxemburgo. Na Páscoa só será permitido "dois convidados por casa”

Paula SANTOS FERREIRA O primeiro-ministro anunciou que na Páscoa "não haverá exceções" nas restrições. O recolher obrigatório também será mantido no fim de semana de 1 a 3 de abril.

As reuniões familiares na Páscoa não vão ser permitidas, tal como não foram no Natal nem no Ano Novo. Isso mesmo anunciou ontem o primeiro-ministro Xavier Bettel, na conferência de imprensa onde fez o ponto de situação e anunciou a reabertura das esplanadas a partir do dia 7 de abril.



O chefe do Governo recorda que foi censurado pela oposição por não abrir exceções na quadra natalícia, mas teve de ser. E nesta próxima festa religiosa também não haverá “exceções”, a “regra em vigor do máximo de dois convidados" em simultâneo por casa é mantida e o “recolher obrigatório manterá o horário em vigor”, frisou Xavier Bettel.

Até porque como frisou o Diretor da Saúde, Jean-Claude Smith, ao seu lado, o “foco principal das infeções continua a ser a família”. “Os jovens vão à escola, os adultos vão à trabalho” e trazem o vírus para casa e a “família é a primeira fonte das infeções”.

“Vários deputados pensavam que o vírus iria de férias no Natal. Mas ele continua aqui. E por isso há que manter as regras. São as festas de família. E sei que há riscos, por isso há que os evitar. Não há exceções para a Páscoa”, reafirmou o chefe do Governo.

Apesar de não haver um “crescimento exponencial” os números aumentaram na última semana” e há que não correr riscos para não haver um grande aumento da curva. “Há uma ligeira subida nos centros de consulta, mas a situação nos hospitais é estável”, declarou o diretor da saúde. As novas medidas comunicadas ontem manter-se-ão em vigor até 25 de abril.

