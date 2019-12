As autoridades austríacas travaram os extremistas que, depois dos mercados de Natal do país, tencionavam espalhar uma onda de terror em França, na Alemanha e no Grão-Ducado. Desenhados a partir da cadeia, os atentados só vieram a público através de uma denuncia anónima. O Ministério Público luxemburguês diz que não “há indícios” da preparação de um eventual ataque.

Luxemburgo na mira dos extremistas detidos na Áustria

Teresa CAMARÃO As autoridades austríacas travaram os extremistas que, depois dos mercados de Natal do país, tencionavam espalhar uma onda de terror em França, na Alemanha e no Grão-Ducado. Desenhados a partir da cadeia, os atentados só vieram a público através de uma denuncia anónima. O Ministério Público luxemburguês diz que não “há indícios” da preparação de um eventual ataque.

Depois dos mercados de Natal de Viena e de Salzburgo, na Áustria, os três suspeitos planeavam lançar o terror na Europa, com ataques em França, na Alemanha e no Luxemburgo.

Em comunicado, o Ministério Público do Grão-Ducado "chama a atenção" para o "facto de não existirem indícios" suficientemente fortes das suspeitas "com base em alegadas declarações de pessoas detidas". Garante, no entanto, que se mantém "em estreito contacto" com as as autoridades daqueles país para "assegurar o acompanhamento do caso" que está em destaque na imprensa austríaca, depois da polícia de investigação criminal ter desmantelado os planos e a alegada rede de extremistas europeus convertidos ao Daesh.

Os três indivíduos, provenientes de uma minoria chechena da Geórgia, têm entre 24 e 31 anos. Dois foram detidos, o outro foi transferido para uma prisão de alta segurança.

Terror atrás das grades

Acusado de ser o cérebro dos atentados, o alegado cabecilha – de resto, o mais novo dos três – foi detido há quatro anos na Turquia numa das duas vezes em que tentou chegar à Síria para se juntar às fileiras do estado islâmico. Acompanhado pela mãe, de cadeira de rodas, e pela mulher, no fim da gestação, foi julgado e repatriado para a Áustria. Numa segunda tentativa de fuga acabou condenado por pertencer à organização terrorista. Agora, segundo a investigação, fez da cela da prisão de Hirtenberg uma espécie de laboratório do terror. Planeava fugir com a ajuda dos outros dois suspeitos para pôr o plano em marcha.

Os austríacos do Der Standard tiveram acesso à investigação. Garantem que o segundo passo dos chechenos era um atentado bombista no centro de Viena, no mercado de Natal da Stephansplatz, entre o Natal e o Ano Novo. Segueriam para Salzburgo e daí para as outras cidades europeias.

Combinavam tudo através do telemóvel. Os aparelhos, incluindo o do suspeito que já estava atrás das grades, foram apreendidos para averiguações. Sujeitos ao primeiro interrogatório judicial, há cerca de uma semana no Tribunal Regional de Wiener Neustadt, os suspeitos negam todas as acusações e falam numa situação irrealista. Concertados, os advogados de defesa não desmentiram a existência de contacto entre os três homens, embora assegurem que "não planearam nenhum ato ilegal".

Denúncia Anónima

Os planos só foram travados por uma denúncia anónima sobre as intenções dos alegados terroristas. Num primeiro momento, só foi revelada a identidade do líder dos. Ainda assim, as pistas foram suficientes para identificar os outros dois extremistas chechenos.

A imprensa austríaca dá como certa a apreensão de um passaporte romeno falso que estaria em nome do cabecillha detido. O documento estaria entre os pertences de um dos outros suspeitos.

A descoberta reforçou o alerta que culminou na detenção dos dois homens e na transferência do terceiro. Travado o perigo de fuga , não são para já conhecidas as medidas de coação decretadas aos chechenos que incorrem no crime de terrorismo.

Natal assombrado

Há menos de um mês, o mercado de Natal de Estrasburgo reabriu assombrado pela recordação do ataque que em 2018 matou 5 pessoas e fez 11 feridos quando um argelino de 29 anos abriu fogo contra a multidão com gritos de "Allahu akbar".

A 11 de dezembro a cidade homenageou as vítimas. Ainda em choque, nem o reforço da segurança tranquilizou os comerciantes. "Passem dois, três, quatro, ou dez anos, terei sempre o som dos disparos gravado na minha mente", confessou o dono de um restaurante à France Press. Apesar de o ministro do Interior ter apelado à "continuação das festas", Estrasburgo ainda não recuperou da ameaça.