Luxemburgo na “lista vermelha” da Bélgica por causa da covid-19

Diana ALVES

O Luxemburgo está na “lista vermelha” da Bélgica devido à covid-19, o que significa que é considerado um país de risco. Mesmo assim, Bruxelas decidiu aligeirar as restrições.

A partir de sexta-feira, as viagens para zonas vermelhas passarão de “proibidas” a “estritamente desaconselhadas”, segundo o site do Serviço Público Federal da Bélgica.

De acordo com a RTL, os viajantes oriundos de uma “zona vermelha”, como é o caso do Luxemburgo, e que tenham como destino a Bélgica são obrigados a fazer o teste de diagnóstico ao novo coronavírus e a ficar em quarentena. Medidas que se destinam a quem permanecer mais de 48 horas no país.

As medidas não abrangem os trabalhadores transfronteiriços, mas apenas os turistas, de acordo com a RTL que cita o ministro dos Negócios Estrangeiros belga, Philippe Goffin. Em entrevista à rádio France Bleu Nord, o governante disse também que haverá uma “tolerância de bom senso” para os fronteiriços que atravessam a fronteira para ir às compras.

Já segundo a agência Lusa, o aligeiramento das restrições – nomeadamente o facto de as viagens para zonas de risco passarem de proibidas a desaconselhadas – prende-se com a “harmonização das regras a nível europeu”.



