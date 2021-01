Devido ao aumento de casos de infeção e das variantes mais contagiosas, a Áustria e Alemanha ponderam impor o uso de máscaras FFP2 nos transportes públicos.

Luxemburgo não vai impor uso de máscaras FFP2 nos transportes públicos

Susy MARTINS Devido ao aumento de casos de infeção e das variantes mais contagiosas, a Áustria e Alemanha ponderam impor o uso de máscaras FFP2 nos transportes públicos.

A Áustria pretende mesmo alargá-la ao comércio. No caso da Alemanha, a empresa ferroviária Deutsch Bahn quer obrigar o uso deste tipo de máscaras nos comboios. O Grão-Ducado não prevê, no entanto, tornar este tipo de máscaras obrigatórias nos transportes públicos do país. O dado foi confirmado pelo próprio ministro da Mobilidade, François Bausch, em resposta a uma questão parlamentar do deputado dos Verdes, Carlo Back.

Máscaras FFP2. Foto: AFP

Apesar de as máscaras FFP2 terem uma capacidade de filtragem superior às máscaras cirúrgicas, segundo Bausch diferentes estudos têm provado que o risco de contágio não é maior nos transportes públicos. Daí não se ver a necessidade de obrigar o uso de uma máscara deste tipo.

O ministro da Mobilidade acrescenta ainda que a lei atual permite usar uma máscara cirúrgica ou de pano, ou qualquer outro dispositivo que permite de cobrir a boca e o nariz. No entanto, adverte que nos transportes públicos é melhor usar uma máscara cirúrgica, acrescentando que as máscaras FFP2 são sobretudo indicadas para as pessoas vulneráveis.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.