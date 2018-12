Milhares de pacientes sofrem de graves problemas resultantes da colocação de implantes e próteses fixas. Uma investigação jornalística internacional confirma que há muitos óbitos relacionadas com estes dispositivos médicos e que é necessário criar um sistema de vigilância.

Luxemburgo não tem registo central de implantes

Susy TEIXEIRA MARTINS

O Luxemburgo ainda não tem um registo central dos implantes usados em cirurgia cosmética e reconstrutiva, nem tão pouco há um rasto da marca, origem e composição dos implantes, ao contrário do que é exigido num regulamento europeu.

O alerta é da associação de defesa dos direitos dos doentes, "Patiente Vertriedung". Isto significa que não há sistema de vigilância que alerte os pacientes em caso de problemas, sublinhou aos microfones da Rádio Latina, o presidente da associação, René Pizzaferri.

A associação é contactada, várias vezes, por pacientes que se queixam das próteses que lhes foram aplicadas. No entanto, segundo Pizzaferri, é difícil identificar se o problema tem a ver com a qualidade ou com uma colocação deficiente do produto.

Os médicos têm a obrigação de advertir o paciente, sempre que haja um problema com um implante. No entanto, a associação recomenda-lhe que vá esclarecer a anomalia, junto do clínico, em caso de dúvida.

Para dissipar estas dúvidas, a associação “Patiente Vertriedung” exige a criação de um sistema de vigilância centralizado e transparente.

A investigação designada "Implant Files" foi conduzida por mais de 250 jornalistas de 36 países, que analisaram milhares de documentos. Os autores concluíram que há falhas no controlo de dispositivos médicos, tais como os 'pacemakers', os implantes mamários ou as próteses, que provocam cada vez mais complicações, difíceis de identificar e quantificar.

