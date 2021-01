O Grão-Ducado mantém as máscaras mais eficazes "reservadas em princípio para profissionais de saúde ou pessoas vulneráveis, bem como para pessoas que tenham apresentado resultados positivos".

Luxemburgo não recomenda máscaras FFP face à nova estirpe

O Grão-Ducado mantém as máscaras mais eficazes "reservadas em princípio para profissionais de saúde ou pessoas vulneráveis, bem como para pessoas que tenham apresentado resultados positivos".

Mais contagiosa, a variante britânica, que está a engrossar o número de infetados por covid-19 em todo o mundo, está a levar vários países a rever a alíneas dos regulamentos que estipulam o uso das proteções faciais. Na Áustria, por exemplo, a máscara FFP2 é agora obrigatória nos transportes públicos. Num regulamento que pode estender-se a toda a Alemanha, a Baviera seguiu o exemplo e até foi mais longe. De agora em diante, ninguém pode ir às compras sem uma FFP2.

Luxemburgo não vai impor uso de máscaras FFP2 nos transportes públicos Devido ao aumento de casos de infeção e das variantes mais contagiosas, a Áustria e Alemanha ponderam impor o uso de máscaras FFP2 nos transportes públicos.

Por cá, não muda nada. É o próprio Ministério da Saúde que o confirma na sua página oficial. Assim, as máscaras FFP, que filtram pelo menos 80% ou mesmo 100% das gotículas, continuam "reservadas em princípio para profissionais de saúde ou pessoas vulneráveis, bem como para pessoas testadas positivas".

Em França, o Alto Conselho de Saúde Pública torce o nariz às máscaras feitas em casa. Ainda não há qualquer proibição que limite a sua utilização, embora o Ministro da Saúde francês, Olivier Véran, subscreva a recomendação e aconselhe a população a preferir proteções mais eficazes.

Com os balanços diários da pandemia a evidenciar a redução do número de casos no Luxemburgo, o Governo não embarcou na ideia. Pessoas saudáveis sem sintomas" podem sempre usar máscaras de pano, ou mesmo um lenço ou bandana como máscara". Mais eficazes na proteção, a FFP estão no entanto disponíveis para venda nas farmácias. Sem alterações nos regulamentos, são apenas recomendadas.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.