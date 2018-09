O Luxemburgo não deverá seguir o exemplo francês e não vai endurecer as regras nem banir a utilização de smartphones na escola.

Luxemburgo não proíbe telemóveis nas escolas

A partir deste ano, em França, os alunos com menos de 15 anos não poderão utilizar os seus smartphones dentros dos portões da escola. No Grão-Ducado, as regras deverão permanecer inalteradas: a RTL explica que já é oficialmente proibido recorrer ao telemóvel durante as aulas, mas a aplicação desta interdição depende de escola para escola. Há professores que pedem que os alunos coloquem os seus telemóveis num local específico para o efeito e há outros que apenas pedem que sejam mantidos dentro das mochilas.

Citado pela RTL, o ministro da Educação, Claude Meisch, afirma que não há necessidade de endurecer as normas. “A escola não pode criar um mundo que não reflete a sociedade atual. Interditar simplesmente o recurso ao smartphone na escola seria irrealista”, afirmou.