No entanto, estão a ser redigidos textos sobre o tema para o caso de ser necessário fazê-lo mais tarde.

Luxemburgo não vai ter vacinação obrigatória (por enquanto)

Na reunião do Conselho de ministros desta sexta-feira, o tema central em cima da mesa terá sido a atuação do Governo perante uma possível obrigatoriedade da vacina contra a covid-19.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, e a ministra da Justiça, Sam Tanson, falaram esta tarde aos jornalistas e revelaram os planos do Executivo sobre a matéria.

Por enquanto, o Luxemburgo não vai adotar qualquer forma de vacinação obrigatória, tanto para certas faixas etárias como para profissionais de saúde. Esta semana o grupo de peritos tinha dado o parecer positivo à vacina obrigatória para quem tenha mais de 50 anos no Grão-Ducado.

Bettel agradeceu ao grupo de peritos e enfatizou que o Luxemburgo não estaria numa "situação razoavelmente estável" hoje sem os "esforços incansáveis ​​dos cientistas". "Continuamos a apoiar a ciência e os especialistas. A discussão sobre a vacinação obrigatória não foi fácil", disso o primeiro-ministro.

"Sabemos também que a situação atual não é garantia para o futuro", diz Bettel, nomeadamente, uma nova vaga no próximo outono. Para Sam Tanson, a hipótese de uma vaga de infeções no inverno uma possível é atualmente "muito hipotética".

O cenário poderá ser excluído, por enquanto, mas não de vez. No caso da situação sanitária piorar no inverno, está a ser delineado um plano para a vacinação obrigatória. Vão ser redigidos dois textos, um sobre a obrigação de vacinação para os maiores de 50 anos, outro sobre a obrigação de vacinação por setores profissionais. O primeiro texto só dirá respeito aos residentes, por razões práticas, uma vez que será mais fácil controlá-los. A segunda parte será dirigida a todos os trabalhadores do setor dos cuidados de saúde.

Caso seja aplicado a qualquer momento, os profissionais terão de declarar o seu estatuto de vacinação numa plataforma criada para o efeito.

Agora, cabe também aos deputados discutirem o assunto. A pedido dos mesmos, a declaração governamental e o debate no Parlamento, sobre a matéria, foram adiados para a próxima semana. Segundo a agenda da Câmara dos Deputados, a declaração será feita na quarta-feira (dia 13 de julho), sendo que o debate acontece na manhã do dia seguinte (dia 14 de julho).





