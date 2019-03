A generalidade dos países europeus não respeita os tratados jurídicos internacionais para assegurar os direitos dos trabalhadores, aponta o Comité Europeu dos Direitos Sociais (CEDS). E o Luxemburgo não é exceção.

Luxemburgo não garante vários direitos dos trabalhadores, conclui Conselho da Europa

O Comité Europeu dos Direitos Sociais (CEDS), um órgão do Conselho da Europa, publicou hoje um relatório em que avalia a conformidade de 35 países em relação à Carta Social Europeia. Os parâmetros analisados incluem o direito a uma duração de trabalho razoável, a uma remuneração justa ou à proteção contra o assédio. O CEDS conclui que os direitos sociais dos trabalhadores "estão sob pressão por toda a Europa" e não são garantidos na maioria dos países.

O período analisado vai de 2013 a 2016. No total, o Comité adotou 276 conclusões de conformidade (47,6%) com a Carta Social Europeia e constatou 206 violações (35,5%), tendo ainda concluído, em 98 casos (16,9%), que faltavam informações para se poder pronunciar. Na generalidade dos casos a nível europeu, as conclusões de não-conformidade dizem respeito ao direito ao pré-aviso de despedimento com uma duração razoável (95,8%), ao direito à ação coletiva e à greve (73,3%) e às regras que limitam as penhoras sobre os salários (64,3%).



O CEDS aponta ainda que, na maior parte dos países, os salários mais baixos não correspondem ao mínimo necessário para "permitir aos trabalhadores e membros das suas famílias ter um nível de vida decente (que corresponde a 60% do salário líquido médio)".



Este é no entanto um dos pontos em que o Luxemburgo passou no teste e está em conformidade com as disposições da Carta Europeia dos Direitos Sociais, considerou aquele órgão do Conselho da Europa. Para isso, o CEDS teve em conta o valor do salário mínimo em 2016, que era de 1.922,96 €, o que representava nessa altura "61 % do salário médio líquido", então de 3.149 euros, segundo o Eurostat. E considerava ainda que, "além disso, há um determinado número de prestações atribuídas aos trabalhadores que recebem o salário mínimo", como a "allocation de vie chère" (subsídio de vida cara), de 110 € por mês para uma pessoa sozinha, a 220 € para um agregado familiar, sublinhando o CEDS que "a maior parte dos municípios do Grão-Ducado duplica esse valor".

O CEDS também indica que, "quando os seus rendimentos não lhes permitem garantir um nível de vida decente, os trabalhadores que recebem o salário mínimo têm direito ao rendimento mínimo garantido (RMG), fixado em 2.628,96 euros". "Se os lares compostos por um só trabalhador sem pessoas a seu cargo não são elegíveis (...) para receber o RMG, aqueles compostos por duas pessoas dispondo do salário mínimo são elegíveis até 775,17 € por mês", precisa o CEDS. Aquele órgão considera ainda positivo que desde 2016 haja também um subsídio de alojamento "entre 124 e 273 euros", abonos de família, um crédito de imposto de 25 € por mês, por pessoa, e um bónus por criança (77 € por mês) quando os rendimentos não são tributáveis, sendo que os trabalhadores que recebem o salário mínimo "não são sujeitos a impostos", precisa o CEDS.



Apesar disso, há quatro pontos em que o Luxemburgo não passou no exame. Um deles diz respeito à proteção contra riscos em trabalhos perigosos ou insalubres. Aqui, o CEDS aponta que "só os trabalhadores nas minas beneficiam de férias suplementares pagas de três dias por ano", ao abrigo da legislação nacional. Por essa razão, o Comité conclui que a situação do Luxemburgo não está conforme ao artigo 2§4 da Carta Europeia. "Apesar da política conduzida em matéria de eliminação dos riscos, os trabalhadores expostos a tarefas que implicam riscos residuais para a saúde não têm direito a medidas de compensação apropriadas", critica-se no relatório.



Este é um ponto em que o Grão-Ducado é reincidente: já em 1995 o Comité alertava para a jurisprudência que defende que "a redução da duração do trabalho e o aumento das férias anuais" são "factores essenciais para reduzir o número de acidentes e de casos de doença", tal como exige a Carta Europeia.



Outro problema apontado no relatório é o pagamento bonificado de horas suplementares. Aqui, o CEDS lamenta que o Luxemburgo não tenha dado resposta às perguntas colocadas sobre as horas extraordinárias efetuadas por professores e polícias, afirmando que não é claro se a compensação é feita com "um complemento de remuneração ou repouso compensatório". As informações fornecidas pelo Grão-Ducado também não especificam se "a legislação prevê, em determinados casos, exceções ao direito a uma remuneração acrescida pelas horas de trabalho suplementares". Por estas razões, o CEDS conclui que este direito "não está suficientemente garantido".



Outro ponto negativo diz respeito ao direito a férias. Aqui, o CEDS considera que a situação do Luxemburgo "não está conforme" aos artigos 2§3 da Carta Europeia, já que não garante que "todos os empregados tenham o direito a pelo menos duas semanas de férias sem interrupção durante o ano". Em causa está a possibilidade de, "em teoria, um assalariado poder adiar todas as suas férias para o ano seguinte", até 31 de março, de acordo com as informações fornecidas pelo Luxemburgo.

O Comité também conclui que "não está demonstrado" que o "princípio da igualdade de remuneração [entre homens e mulheres] seja respeitado na prática", embora elogie os progressos feitos pelo Luxemburgo. Entre 2012 e 2016, último ano de referência no relatório, a diferença salarial foi reduzida de 8,6 % a 5,5 %, "o que mostra uma evolução positiva".



No total, relativamente ao Luxemburgo, o CEDS emitiu quatro conclusões de não conformidade e cinco de conformidade com a Carta Europeia dos Direitos Sociais.



Aprovada em 1961, a Carta Europeia dos Direitos Sociais é um tratado do Conselho da Europa que vincula juridicamente os países signatários. O tratado visa garantir os direitos económicos e sociais em áreas que incluem o acesso à habitação, a saúde, a educação, o emprego e a proteção social. O Comité Europeu dos Direitos Sociais "é um órgão composto por 15 especialistas independentes e imparciais" que avaliam se a legislação e a prática dos países membros respeitam a Carta Europeia, pode ler-se no comunicado do CEDS.



