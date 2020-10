A acusada matou o filho por este nunca ter sido desejado e não conseguir estabelecer uma relação com a criança.

Luxemburgo. Mulher vai a tribunal por ter matado filho de seis meses

Ana Patrícia CARDOSO A acusada matou o filho por este nunca ter sido desejado e não conseguir estabelecer uma relação com a criança.

A arguida tem, agora, 44 anos e o filho, Ben, tinha apenas seis meses quando foi assassinado pela mãe, em novembro de 2015. O julgamento começou no tribunal de Diekirch, na passada segunda-feira, 19.

A mulher assumiu a culpa. A criança não foi desejada e, quando nasceu, não foi criado um laço mãe/filho entre os dois. Para piorar, dez dias após o nascimento, a arguida sofreu um AVC e acabou por colocar a culpa no recém-nascido, desejando ter a vida que tinha antes de Ben nascer, disseram as autoridades em tribunal. "Foi um ato claramente planeado", disse um dos investigador do departamento de investigação criminal.

Onze dias antes da morte, a mãe chegou a procurar na Internet sobre como matar um bebé. Houve uma primeira tentativa mas falhou.

A segunda teve o fim desejado. A arguida confessou às autoridades que sufocou o bebé com uma almofada e estrangulou-o. Depois, largou o corpo no rio Ernz Negro, onde foi encontrado oito horas depois.

O plano continuou com uma chamada para o 112, onde relatou que tinha sido agredida e que tinham raptado o bebé, cita a RTL. As feridas apresentadas foram infligidas pela própria.

As autoridades testemunharam que a arguida nunca mostrou remorsos. O julgamento vai continuar.

