Covid-19

Luxemburgo. Movimento de cidadãos organiza ação contra manifestações deste fim de semana

Susy MARTINS “Nós Cidadãos” apela à população para mostrar o seu desagrado, este sábado, fazendo o máximo de ruído.

Um movimento de cidadãos que se autodenomina “Nós Cidadãos” está a organizar uma ação contra as manifestações previstas para este fim de semana.

No último fim de semana, cerca de duas mil pessoas protestaram nas ruas da capital contra as medidas instauradas pelo Governo para lutar contra a propagação do novo coronavírus, tendo provocado alguns distúrbios que chocaram parte da população. Entretanto, há outras manifestações programadas para este sábado.

Para o movimento cidadão “chega de ações violentas e anti-democráticas, [como as] dos últimos dias”. Por isso, apela à população para mostrar. o seu desagrado, este sábado, fazendo o máximo de ruído.

Polícia prepara-se para novas manifestações no fim de semana Os distúrbios que aconteceram no passado fim de semana durante a manifestação contra as medidas restritivas para conter a covid-19 não podem voltar a acontecer. Esta é a principal mensagem veiculada pelos deputados da comissão parlamentar da Segurança Interna.

É pedido a quem estiver a conduzir ao meio-dia de sábado para buzinar durante pelo menos 15 segundos. Para aqueles que se encontrem em casa o apelo é para sair à rua com panelas e vários utensílios e fazer barulho também durante mais de 15 segundos.

Num comunicado, a iniciativa sublinha que chegou o momento dos cidadãos tomarem a palavra, defende “liberdade para todos” e a luta contra os ataques e as intimidações.

