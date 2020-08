Para François Bausch, Ministro da Mobilidade, não há necessidade de introduzir esta prática "por razões de segurança rodoviária".

Luxemburgo. Motociclistas continuam a estar proibidos de conduzir entre o trânsito

Este ponto do código das estradas do Luxemburgo é do interesse de muitos motociclistas que utilizam as estradas do Grão-Ducado: a prática de conduzir entre filas de automóveis em engarrafamentos é estritamente proibida. E vai continuar assim.

O grupo de trabalho dos responsável por esta área, dentro da Comissão Estadual de Trânsito, continua a não querer esta possibilidade permitida na lei. Quem o disse foi François Bausch esta terça-feira, como resposta a uma resposta parlamentar dirigida a Marc Spautz.



Para justificar esta posição, o Ministro da Mobilidade invoca " razões óbvias de segurança rodoviária ", tendo em consideração o " registo misto de acidentes com motociclistas nos últimos anos".

Segundo Bausch, a confusão decorre também do facto de "o Luxemburgo ser uma zona de trânsito com utentes de vários países que nem sempre conhecem o sistema em vigor". Com efeito, a prática permanece estritamente proibida na Alemanha e na Áustria, mas é autorizado na Bélgica.

Em França, este modo de circulação só pode ser aplicado em determinados departamentos e certas vias rápidas, nunca nas autoestradas. No país, as estatísticas tendem a mostrar que o tráfego entre faixas é uma fonte de insegurança rodoviária, em particular, devido ao não cumprimento dos limites de velocidade prescritos para motociclistas.

Em 2019, no Luxemburgo, acidentes com motociclistas causaram quatro mortes e 59 feridos graves, segundo estatísticas do Ministério da Mobilidade. No entanto, com 14% dos acidentes mortais e 8% dos acidentes graves, a autoestrada não é o eixo mais sujeito a acidentes no Grão-Ducado. As estradas secundárias são mais perigosas para os motociclistas e outros usuários da estrada.

