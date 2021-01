Número de internamentos também manteve tendência de descida e número de recuperados subiu.

Luxemburgo. Mortalidade por covid-19 cai para menos de metade na última semana

O número de mortes por covid-19 continuou a diminuir na semana de 18 a 24 de janeiro e a descida foi mais significativa que na anterior. O número de novas mortes relacionadas com esta doença passou de 19 para 8, menos de metade, refere o boletim semanal do Ministério da Saúde.

Paralelamente, subiu o número de pessoas curadas, que passou de 45.922 para 47.100, à data de 24 de janeiro.

Nos hospitais, a situação também continua a registar melhorias. Na última semana registaram-se 62 internamentos em cuidados normais e 15 internamentos em cuidados intensivos de doentes covid-19, por comparação com 69 e 21, respetivamente, na semana anterior.

Na semana de 18-24 de janeiro, verificou-se uma diminuição ligeira (-2%) no número de pessoas infetadas: de 859 para 843. O mesmo aconteceu com o número de contactos próximos identificados, que passou de 3.024 para 2.760 (-9%). Apesar da descida, é de notar que foram realizados menos 6.857 testes PCR. De 18 a 24 de janeiro foram feitos 44.417 testes, comparativamente aos 51.274 testes da semana anterior.

A 24 de janeiro, o número de infeções ativas era de 2.065, face às 2.408 registadas a 17 do mesmo mês.

Taxa de positividade aumenta e taxa de incidência desde ligeiramente

No período de 18 a 24 de janeiro, a taxa de reprodução efetiva (RT eff) aumentou de 0,92% para 1,05%, enquanto a taxa de positividade em todos os testes realizados (receitas, testes em grande escala) aumentou para 1,90% em comparação com 1,68%, em média, na semana anterior. Por outro lado, nos testes exclusivamente de prescrição, esta taxa foi de 4,63% em comparação com 5,16% na semana anterior.

A taxa de incidência desce ligeiramente na última semana, situando nos 135 casos por 100.000 habitantes, para um período de sete dias. Na semana de 11 de janeiro, foi de 137 casos por 100.000 habitantes, por igual período.

A taxa de incidência continua a diminuir ligeiramente nos grupos etários 0-14 e 60-74 e permanece num patamar estável nos outros grupos etários.

