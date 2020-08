O Luxemburgo mobiliza-se para apoiar o povo libanês após as explosões no porto de Beirute que provocaram pelo menos 137 mortos e cerca de 5.000 feridos.

Luxemburgo mobiliza-se para o Líbano

Susy MARTINS O Luxemburgo mobiliza-se para apoiar o povo libanês após as explosões no porto de Beirute que provocaram pelo menos 137 mortos e cerca de 5.000 feridos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros informa, em comunicado, que um colaborador da Direção da Cooperação ao Desenvolvimento e Ação Humanitária juntou-se à equipa de peritos das Nações Unidas, na quinta-feira à noite.



Esta unidade tem como missão avaliar as necessidades em termos de ajuda internacional e depois coordenar essa ajuda no local. O mecanismo europeu de proteção civil, que foi ativado logo a seguir ao desastre prevê uma ajuda financeira para o Líbano, sendo que o Grão-Ducado vai contribuir com cinco milhões de euros para o fundo central de intervenção de urgência.

O Luxemburgo decidiu ainda contribuir com uma ajuda financeira suplementar de 100.000 euros para ajudar a população através da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.



