Luxemburgo. Min. da Educação deixa mensagem vídeo aos alunos fechados em casa

"Ninguém sabe o que as próximas semanas e meses nos reservam. Mas mesmo assim temos de fazer os possíveis para que os exames de fim de ano no ensino secundário se realizem e que todos tenham as mesmas possibilidades de obter o tão desejado diploma". Foi com estas palavras que o ministro da Educação, Claude Meisch, se dirigiu esta quarta-feira aos alunos através de um vídeo publicado na conta do Ministério da Educação na plataforma YouTube.

Desde segunda-feira que cerca de 150 mil alunos deixaram de ir às aulas. Uma medida decretada pelo governo para limitar a propagação do Covid-19. No entanto, a alguns meses dos exames surgem cada vez mais questões relativas às matérias que os alunos têm de estudar, uma vez que o programa escolar foi interrompido de forma abrupta.

No vídeo em luxemburguês, o ministro garante aos alunos que a "comissão responsável pelos exames está a elaborar novos questionários, unicamente com matéria que foi dada e estudada durante este ano letivo". Nesta situação inédita, Claude Meisch lança ainda o apelo aos jovens para que, através das novas tecnologias, se mantenham em contacto com os colegas de escola e com os professores, para esclarecer dúvidas.

A Rádio Latina contactou hoje o Ministério da Educação para saber se o estado de emergência, que vai durar três meses, implica o prolongamento do encerramento das escolas. Até ao momento não obteve resposta. O estado de emergência foi decretado esta terça-feira, 17 de março, no país por um período de pelo menos três meses.

