Luxemburgo. Metade da população está confinada em casas "demasiado grandes"

Em tempos de confinamento, o Eurostat revela que mais de metade da população do Luxemburgo vive em casas "demasiado grandes", isto é, com um número excessivo de quartos face às necessidades dos moradores.

A percentagem é de 53,7%, bastante acima da média comunitária de 33%. Na comparação europeia, o país é o sétimo da lista, sendo ultrapassado apenas por Malta, Irlanda, Chipre, Bélgica, Espanha e Holanda, onde as taxas variam entre os 73,4% e os 53,9%.

Os dados são referentes a 2018, mas, tendo em conta a evolução dos últimos anos, tudo indica que não terão mudado muito desde então, pelo que isso poderá significar que a maioria dos residentes do Luxemburgo está confinada em casas ou apartamentos considerados grandes.

Apenas 8,4% dos habitantes do Grão-Ducado estão na situação oposta: vivem em habitações sobrelotadas. Casas que, como sublinha o Eurostat, poderão parecer ainda mais pequenas numa altura em que famílias inteiras se encontram confinadas em casa, com pais em teletrabalho e crianças a estudar a partir de casa.

Em relação à percentagem de pessoas a viver em casas sobrelotadas, Roménia (46,3%), Letónia (43,4%) e Bulgária (41,6%) são os Estados-membros com as percentagens mais elevadas. O Luxemburgo, por seu lado, aparece entre os dez países da UE com os valores mais baixos e abaixo da média europeia de 17,1%. Mesmo assim, o Grão-Ducado apresenta uma taxa superior à das vizinhas França (8,2%), Alemanha (7,4%) e Bélgica (5,7%).

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (STATEC) e do Observatório da Habitação, divulgados no início do mês, Esch-sur-Alzette tem, em média, as casas e apartamentos mais pequenos do país e Niederanven os maiores. De acordo com um estudo dos dois organismos sobre o setor imobiliário, a superfície média de uma habitação varia entre os 95 metros quadrados (m²), em Esch, e os 193, em Niederanven.



