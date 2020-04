Esta subida representa oito milhões de euros em 2019, totalizando cerca 166,5 milhões de euros. Receitas que, em tempo de pandemia, poderão ajudar os suportes publicitários a ‘aguentarem’ a crise.

Luxemburgo. Mercado publicitário cresceu 5,18% em 2019

Manuela PEREIRA Esta subida representa oito milhões de euros em 2019, totalizando cerca 166,5 milhões de euros. Receitas que, em tempo de pandemia, poderão ajudar os suportes publicitários a ‘aguentarem’ a crise.

A paralisação de boa parte da economia nacional, resumida a comércios de bens essenciais, está a afetar o mercado publicitário em tempos de crise pandémica. Sem atividade económica, os anunciantes são mais raros.

Não podendo vender os seus produtos, de pouco ou nada serviria promovê-los. Mas os resultados do investimento publicitário de 2019 talvez sirvam para os suportes publicitários ‘aguentarem’ esta crise. Um estudo da “Espace Pub” – associação que reagrupa os departamentos comerciais dos grupos editoriais do país – e da empresa Nielson, publicado esta semana, dá conta de investimentos em alta no ano passado.

FMI antecipa pior recessão dos últimos 90 anos O Fundo Monetário Internacional prevê que a economia global se contraia 3% e diz que é a pior recessão desde a Grande Depressão.

O investimento em publicidade subiu 5,18% face a 2018 no Luxemburgo. A subida representa oito milhões de euros em 2019, totalizando cerca 166,5 milhões de euros. A imprensa diária foi, de novo, o suporte mais procurado pelos anunciantes, que gastaram aqui quase 65 milhões de euros (39% do total do mercado publicitário).

As rádios ocupam o segundo das preferências dos anunciantes, com 28,4 milhões de euros (17% do mercado publicitário) investidos no ano passado em publicidade. Os ‘outdoors’ (12% do mercado) ganharam um peso significativo, com um aumento superior a 116% num ano, para um total de 20,4 milhões de investimento.

A procura de publicidade na Internet também aumentou quase 10% no ano passado, para 14,4 milhões de euros.O pódio dos maiores anunciantes do país é ocupado pela cadeia de supermercados Cactus, seguida de dois grupos de telecomunicações: POST e Tango.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.