Luxemburgo. Menos crime, mais multas por desobediência

Só na primeira semana de estado de emergência, as autoridades fizeram mais de mil abordagens.

Desde que foi declarado o estado de emergência, a 18 de março, ficar em casa deixou de ser uma mera recomendação no Grão-Ducado. Nem os trabalhadores essenciais têm liberdade total de movimento, estando proibidas todas as deslocações não prioritárias.

De casa para o trabalho, no máximo até ao supermercado ou à farmácia, tornou-se regra de saúde pública face à pandemia. Xavier Bettel prometeu vigilância apertada e, de acordo com números oficiais, as autoridades têm cumprindo à risca as orientações do governo.

Só na primeira semana do estado de excepção, as autoridades luxemburguesas realizaram 1.100 ações de fiscalização nas estradas, nas ruas, em restaurantes e em lojas. Apesar da quarentena ter tido um impacto positivo na diminuição dos acidentes rodoviários e na criminalidade em geral, cerca de 200 pessoas foram multadas.

Num balanço enviado às redações, a polícia, diz que, embora as restrições estejam a ser seguidas, à risca, pela população, continua a ser obrigada a intervir em casos de "movimentação inadequada de pessoas", sobretudo em parques infantis ou zonas industriais, à noite. Frank Stoltz, representa "entre 30 a 40 verbalizações por dia".

