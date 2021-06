O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, numa entrevista desta tarde na RTL. Os médicos dos centros de saúde também vão começar a administrar a vacina em breve, comunicou.

Menores de 18 anos vão receber convite para vacinação na próxima semana

Paula SANTOS FERREIRA O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, numa entrevista desta tarde na RTL. Os médicos dos centros de saúde também vão começar a administrar a vacina em breve, comunicou.

A campanha de vacinação vai agora estender-se aos mais novos. Os jovens com menos de 18 anos residentes no Luxemburgo vão começar a receber os convites para se vacinaram na semana que vem, anunciou o primeiro-ministro Xavier Bettel, no programa Background da RTL, ao final desta manhã de sábado.

Os primeiros jovens a ser convidados para receber a vacina contra a covid serão aqueles que sofrem de doenças e se encontram num risco maior de infeção.

A decisão de começar a vacinar os adolescentes e jovens foi tomada depois do Conselho Nacional de Doenças Infeciosas dar o seu aval, após o estudo de vários dias. Até agora os jovens tinham acesso aos testes de rastreio da testagem em grande escala para poderem retomar a vida normal com a apresentação dos resultados, pois não estavam ainda incluídos no processo de vacinação.

Também em breve os médicos dos centros de saúde vão passar a administrar as vacinas anti-covid, anunciou igualmente o chefe do executivo sublinhando que o caminho a seguir é a redução dos centros de vacinação no País.

No programa da RTL, em que o chede do Governo foi o convidado da emissão deste sábado, Xavier Bettel contou que 220 mil residentes no Luxemburgo já estão completamente vacinados. E, se na semana passada não se vacinou mais gente é porque as vacinas estão em falta.

"Poderíamos ter vacinado o dobro das pessoas se tivéssemos recebido mais vacinas", assumiu. No total já 530 mil residentes receberam uma dose da vacina, ou as duas doses.

Perigo da variante Delta

Xavier Bettel aproveitou ainda para alertar para o perigo da variante Delta, mais contagiosa. O Luxemburgo "não é uma ilha" declarou salientando que um terço das novas infeções do país são provocadas pela mutação indiana do vírus original SARS-CoV-2. Contudo, estes dados estatísticos são resultantes da elevada sequenciação do genoma do vírus que existe no Grão-Ducado.

A gestão da crise pandémica no país é um "modelo de sucesso", afirmou o chefe do executivo na RTL. As razões? As escolas tiveram fechadas o mínimo tempo possível, bem como o comércio e os serviços, em relação a outros países, além da boa administração da situação financeira, argumentou o primeiro-ministro.

