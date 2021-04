Ao contrário do Luxemburgo, que mantém a vacinação com o fármaco da AstraZeneca para todas as idades, a Bélgica vai administrar a vacina a maiores de 55 anos durante as próximas quatro semanas.

Luxemburgo mantém vacinação com AstraZeneca para mulheres e homens de todas as idades

Manuela PEREIRA

O Governo vai continuar a administrar a vacina contra a covid-19 da AstraZeneca (que passou a designar-se Vaxzevria) à população, sem reservas de idade e de género.

A decisão foi tomada pelo Ministério da Saúde, tutelado temporariamente – até 18 de abril – pelo ministro da Segurança Social, Romain Schneider, na ausência da ministra da Saúde, Paulette Lenert, que está a recuperar em casa depois de se ter sentido mal a 23 de março.

Na conferência virtual dos ministros da Saúde dos 27 Estados-membros da União Europeia, - após a decisão da EMA em considerar que poderá haver uma ligação entre a Vaxzevria e os casos de tromboses registados na Europa - Romain Schneider defendeu "que o objetivo de vacinar o máximo de pessoas, o mais rapidamente possível, mantém-se" no interesse da saúde pública, acrescentando ser uma meta "baseada em provas científicas sólidas sobre a eficácia e segurança das vacinas disponíveis".

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa) reconheceu esta quarta-feira que poderá haver uma ligação da vacina da AstraZeneca e os casos de tromboses, mas insistiu que os benefícios superam os riscos. O regulador europeu do medicamento diz que a formação de coágulos de sangue devem ser listados como efeitos secundários "muito raros" da Vaxzevria.

Segundo a EMA, até 22 de março, foram registados 86 casos de trombose e 18 mortes, num universo de cerca de 25 milhões de vacinados na União Europeia e no Reino Unido.

Ao contrário do Luxemburgo, que mantém a vacinação com o fármaco da AstraZeneca para todas as idades, a Bélgica vai administrar a vacina a maiores de 55 anos durante as próximas quatro semanas.

AstraZeneca. Ascensão e má fama De melhor esperança contra a covid-19 à luta da Europa pelas doses contratadas. A vacina que deixa o mundo está em suspenso: provoca coágulos mortais ou não?

O Luxemburgo está prestes a entrar na quinta fase do plano de vacinação contra a covid-19, num total de seis fases. Os residentes entre os 55 e os 64 anos começam agora a ser chamados para a toma do fármaco. A penúltima fase da campanha de inoculação é também destinada, sem revervas de idade, a grávidas, hipertensos, diabéticos e pessoas que sofrem de obesidade.

Até ao momento, o país administrou um total de 112.764 doses das três marcas de vacinas disponíveis (Pfizer, Moderna e AstraZeneca). A 12 de abril o Grão-Ducado deverá receber as primeiras doses da quarta vacina a ser administrada no país, da farmacêutica Johnson & Johnson.

