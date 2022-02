Cerca de 150 pessoas manifestaram-se este sábado, na Cidade do Luxemburgo, contra a vacinação obrigatória e exigiram o fim das medidas restritivas.

Luxemburgo. Manifestação de sábado contra medidas anticovid foi pacífica

Cerca de 150 pessoas manifestaram-se este sábado, na Cidade do Luxemburgo, contra a vacinação obrigatória e exigiram o fim das medidas restritivas.

As manifestações dos opositores das medidas contra a covid-19 marcadas para erste sábado na Cidade do Luxemburgo foram pacíficas e decorreram sem grandes incidentes.

Cerca de 150 pessoas reuniram-se no campos de Glacis antes de partirem para a Place de l'Europe, dentro do perímetro de segurança definido pela polícia, que esteve presente em grande número na capital, de acordo com a edição francesa do Luxemburguer Wort.

Os manifestantes depositaram velas em frente à Philharmonie e fizeram alguns discursos contra a vacinação obrigatória no país e exigiram o fim das medidas impostas pelo governo para conter o aumento de infeções.

Veja as imagens:

4 Cerca de 150 pessoas manifestaram-se, este sábado, contra a vacinação obrigatória e exigiram o fim das medidas restritivas. Photo: Elena Arens

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Cerca de 150 pessoas manifestaram-se, este sábado, contra a vacinação obrigatória e exigiram o fim das medidas restritivas. Photo: Elena Arens Cerca de 150 pessoas manifestaram-se, este sábado, contra a vacinação obrigatória e exigiram o fim das medidas restritivas. Photo: Elena Arens Cerca de 150 pessoas manifestaram-se, este sábado, contra a vacinação obrigatória e exigiram o fim das medidas restritivas. Photo: Elena Arens Cerca de 150 pessoas manifestaram-se, este sábado, contra a vacinação obrigatória e exigiram o fim das medidas restritivas. Photo: Elena Arens





