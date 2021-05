Contam-se mais 81 novos casos confirmados do vírus no Grão-Ducado.

Luxemburgo. Mais uma morte por covid-19 nas últimas 24 horas

Ana Patrícia CARDOSO Contam-se mais 81 novos casos confirmados do vírus no Grão-Ducado.

Em final de mais uma semana, o Ministério da Saúde dá conta de 81 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de um total de 9.425 testes realizados. A taxa de positividade é agora de 0,86%. Estão 1.023 infeções ativas no Luxemburgo.

Com a confirmação de mais uma morte no último dia, o número total de óbitos no país é agora de 814.

Mais três pessoas foram internadas em enfermaria, subindo o número total para 20. Já nos cuidados intensivos, estão 12 (menos três do que ontem).

À data, 109.217 residentes do Grão-Ducado têm a vacinação completa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.