Luxemburgo. Mais uma morte por covid-19 e nova subida nos internamentos

Ana TOMÁS Nas últimas 24 horas, foram também identificados 171 novos infetados.

O Luxemburgo registou, nas últimas 24 horas, uma morte por covid-19, elevando para 875 o total de mortes, desde o início da pandemia.

Entre ontem e hoje, foram também contabilizados 171 novos infetados, em 2.924 testes realizados, e verificou-se uma subida nos internamentos.

Atualmente, existem 64 doentes hospitalizados com covid-19, mais quatro que ontem. Entre eles, 52 estão internados nos cuidados normais (mais dois face ao dia anterior) e 12 estão nos cuidados intensivos (mais dois por comparação com o número de ontem).

No que respeita à vacinação, foram administradas mais 3.318 doses no último dia. A maioria dessas inoculações correspondeu a doses de reforço (2.951). No total, já foram dadas 907.033 de doses de vacina anticovid, no Luxemburgo.





