Nas últimas 24 horas foram realizados 9.402 testes de despistagem entre a população do país. Mais três doentes foram internados.

Luxemburgo. Mais uma morte e 34 novas infeções por covid-19

Paula SANTOS FERREIRA Nas últimas 24 horas foram realizados 9.402 testes de despistagem entre a população do país. Mais três doentes foram internados.

O Luxemburgo conta com um total de 123 mortes devido à epidemia do novo coronavírus e um total de 7435 pessoas infetadas. Só nas últimas 24 horas ocorreu mais uma morte no País e foram registados mais 34 novas infeções.

Dos novos casos 26 foram detetados em residentes no Grão-Ducado e oito na população transfronteiriça.

Nas últimas 24 horas realizaram-se 9.402 entre a população, dos quais 1.023 entre os transfronteiriços.

O número de pessoas hospitalizadas também aumentou de 35 para 38 que tiveram de ficar a ser tratadas nestes estabelecimentos. Contudo, não houve alteração no número de doentes nos cuidados intensivos, três no total, mantendo-se atualmente um total de três.

De acordo com as informações de sexta-feira 6500 pessoas já recuperaram da infeção no país.













Os últimos números do Ministério da Saúde mostram que ontem foram descobertos 34 novos casos de coronavírus, dos quais 26 eram residentes. Outra pessoa faleceu, elevando o número total de mortes para 123. 9.402 testes foram realizados ontem, dos quais 8.379 foram em residentes. Lembrete: nos fins-de-semana, o Ministério da Saúde publica apenas dados sobre testes, testes positivos e mortes. Os números que se seguem são da actualização de sexta-feira. Três (+2) pessoas estão actualmente em cuidados intensivos, com 35 (-2) pessoas em cuidados padrão. 456.963 pessoas foram testadas no Luxemburgo desde o surto, e temos actualmente 783 infecções activas remanescentes. 6.500 pessoas recuperaram do vírus.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.