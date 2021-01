Nas últimas 24 horas registaram-se 115 novos casos. Os internamentos continuam a diminuir e não houve nenhum óbito a registar.

Luxemburgo. Mais um dia sem mortes e 6193 pessoas vacinadas contra a covid

Redação

Entre os 6981 testes de rastreio à covid-19 realizados na quarta-feira 115 acusaram positivo. Mas não houve nenhuma morte a lamentar.

Nos hospitais, os internamentos por infeção do novo coronavírus continuam a diminuir, encontrando-se agora 72 pessoas hospitalizadas, 58 nos cuidados normais, menos 9 do que na terça-feira, e 14 doentes nos cuidados intensivos, menos 3 do que terça-feira.

A taxa de positividade da doença é de 1,65 e encontram-se 2258 infeções ativas.

Até dia 20 de janeiro já receberam a vacina anti-covid 6193 pessoas, tendo ontem levado a primeira dose 451 voluntários e a segunda dose 449 pessoas.

