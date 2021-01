Desde o início da pandemia já morreram 542 pessoas com doença associada à covid-19 e 48.372 residentes foram infetados.

Luxemburgo. Mais quatro mortos por covid-19 e 190 novos casos

O Luxemburgo registou, nas últimas 24 horas, mais quatro mortes por covid-19 e 190 novos casos positivos, em 9.766 testes realizados. A taxa de positividade foi de 1,95%.

Os números divulgados no boletim desta quarta-feira refletem uma subida face aos apresentados ontem, quando se registaram três mortes associadas à covid-19 e 153 novos positivos.

No que se refere às hospitalizações, mantêm-se internadas 92 pessoas, tendo havido uma melhoria no estado de três pacientes que transitaram dos cuidados intensivos para a enfermaria. Assim, há 71 doentes covid internados em cuidados normais, mais três que ontem, e 21 nos cuidados intensivos, menos três face ao dia anterior.

Com as quatro mortes contabilizadas, nas últimas 24 horas, o total de pessoas que morreram de covid-19, no Luxemburgo, desde o início da pandemia, sobe para 542. Por sua vez, o número acumulado de residentes infetados atinge os 48.372, com o acréscimo dos 190 casos registados entre ontem e hoje.



Há atualmente, 2 .895 casos de infeção ativos, mais 100 que no dia anterior.

Nas últimas 24 horas, há também a assinalar mais 429 pessoas vacinadas, elevando o total para 2 .372.

