Luxemburgo. Mais quatro mortes, casos descem para menos de metade

Ana Patrícia CARDOSO Registaram-se quatro mortes e 49 novos casos nas últimas 24 horas.

Segundo os dados oficias do Ministério da Saúde, no último dia registaram-se 49 novos casos de covid-19, de um total de 657 testes realizados. Os valores no início da semana tendem a ser mais baixos porque são feitos menos testes, mesmo assim, é um descida significativa em relação aos 177 novos casos do dia anterior.

Há a lamentar quatro mortes por causa do vírus, o que faz com que o número total de óbitos no Grão-Ducado desde o começo da pandemia tenha subido para 693.

Estão internadas nos hospitais do Luxemburgo mais duas pessoas que ontem, sendo agora 95 ao todo. Nos cuidados intensivos permanecem 25 pacientes.

