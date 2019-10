O governo luxemburguês lançou uma campanha de prevenção contra o tráfico e exploração de seres humanos, a par de outros 23 países da União Europeia, entre os quais Portugal.

Luxemburgo mais implicado no combate ao tráfico de seres humanos

O governo luxemburguês lançou uma campanha de prevenção contra o tráfico e exploração de seres humanos, a par de outros 23 países da União Europeia, entre os quais Portugal.

A iniciativa, financiada pelo Fundo de Segurança Interna da União Europeia, aposta na informação às vítimas sobre os seus direitos em todos os Estados-membros da União.

O crime de tráfico de pessoas tem um alcance muito vasto e abrange quem quer entregar, recrutar, aliciar, aceitar, transportar, alojar ou acolher pessoas com a intenção de submetê-las à exploração, nomeadamente a exploração sexual, a exploração do trabalho, a mendicidade, a escravatura, a extração de órgãos ou a exploração de outras atividades criminosas, mediante o emprego de violência, rapto, abuso de autoridade, aproveitando-se de uma incapacidade psíquica da vítima ou através de outra forma de engano ou coação.

Para a ministra da Justiça, Sam Tanson, “o mais importante é colocar as vítimas e as pessoas vulneráveis no centro das preocupações e das ações, garantir-lhes o acesso à justiça e rejeitar a impunidade destes crimes graves”.

Avelino Gomes