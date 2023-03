Até quinta-feira, 30 de março, estavam registados para votar 41.336 residentes de nacionalidade estrangeira.

Eleições

Luxemburgo. Mais de nove mil estrangeiros inscreveram-se para votar nas comunais

Ana TOMÁS Até quinta-feira, 30 de março, estavam registados para votar 41.336 residentes de nacionalidade estrangeira.

Mais de nove mil residentes não luxemburgueses inscreveram-se nos cadernos eleitorais em março, para votar nas próximas comunais de junho.

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Família, Integração e Grande Região esta sexta-feira, em comunicado, no mês que agora termina foram validadas 9.139 novas inscrições, comparativamente com 2.206 em fevereiro e 1.337 em janeir0.

Vídeo exclusivo. Primeiro-ministro Xavier Bettel faz apelo em português O primeiro-ministro luxemburguês Xavier Bettel gravou para o Contacto, em língua portuguesa, um apelo à comunidade lusófona para se registar até 17 de abril nos cadernos eleitorais. Veja aqui o vídeo.

Até quinta-feira, 30 de março, estavam registados para votar 41.336 residentes de nacionalidade estrangeira. A taxa média de inscrição atingiu os 16,1%, mais 28,4% face a 28 de fevereiro, altura em que estava inscrito um total de 32.197 emigrantes, segundo refere o ministério.

Por comparação com o ano de 2017, e em termos gerais, os números de inscritos não luxemburgueses foram largamente ultrapassados em 2023, aumentando de 34.638, naquele ano, para os atuais 41.336.

Além da alteração da lei eleitoral, em 2022, que permitiu aos estrangeiros que vivem no Luxemburgo há menos de cinco anos poderem participar nas eleições municipais, o governo destaca a importância da campanha "Eu posso votar".

A ação foi intensificada desde o final de fevereiro, "com eventos de sensibilização e informação em 15 empresas e instituições que empregam um número significativo de residentes não-luxemburgueses", assim como a participação da ministra da Família e da Integração, Corinne Cahen, em ações de explicação sobre funcionamento do sistema de no Luxemburgo e sobre a importância de participar no processo democrático do país, a nível local.

Vídeo exclusivo. Marcelo apela ao voto nas comunais Na passagem pelo Luxemburgo, o Presidente da República português apelou à comunidade portuguesa que se inscreva para votar nas eleições comunais de 11 de junho.

O dia do registo, realizado a 18 de março, em que foi possível fazer a inscrição nos cadernos eleitorais através de mais de mil postos espalhados pelo país, também terá contribuído para o número de novos recenseamentos atingidos neste último mês.

Os residentes não luxemburgueses que quiserem inscrever-se para votar ainda podem fazê-lo até às 17h do dia 17 de abril.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.