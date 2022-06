A guerra na Ucrânia está no centro das preocupações da população.. São 57% os habitantes que estão preocupados com o desencadeamento de uma terceira guerra mundial.

Sondagem Politmonitor

Luxemburgo. Mais de metade dos residentes receia Terceira Guerra Mundial

Susy MARTINS A guerra na Ucrânia está no centro das preocupações da população.. São 57% os habitantes que estão preocupados com o desencadeamento de uma terceira guerra mundial.

As sucessivas crises que o Luxemburgo tem enfrentado nos últimos meses estão a ter repercussões ao nível da confiança da população nas instituições. De acordo com a última sondagem Politmonitor, o atual Governo obtém apenas 51% de opiniões favoráveis, em que as pessoas dizem confiar no Executivo.

Esta é uma das conclusões da mais recente sondagem do instituto TNS/Ilres realizada para o Luxemburger Wort e para a RTL. Em comparação, em 2011, o Governo de Juncker/Asselborn (CSV/LSAP) obtinha 68% de opiniões favoráveis.

A sondagem revela ainda que a guerra na Ucrânia está no centro das preocupações da população. Cerca de 54% dos sondados dizem temer que haja uma intervenção da NATO na Ucrânia e 57% estão preocupados com o desencadeamento de uma terceira guerra mundial. E 81% têm medo de que a invasão russa tenha graves consequências a nível económico e financeiro no Luxemburgo.

Sobre mais investimento por parte do Grão-Ducado em armamento, apenas metade da população se diz a favor (52%).

Outro tema explorado no inquérito é a integração dos refugiados no Luxemburgo. Para 54% dos sondados, os refugiados devem ter a oportunidade de decidir se se querem integrar no Luxemburgo e ficar no país após a guerra ou regressar a casa. No entanto, 36% são da opinião que os refugiados devem voltar ao país assim que a situação na Ucrânia estiver estabilizada.

A pandemia da covid-19 foi outro dos assuntos abordados, sendo que três terços da população (73%) se dizem satisfeitos com a abolição da maioria das medidas restritivas.



