A agência ambiental luxemburguesa efetuou controlos de qualidade sobre produtos desinfetantes usados como proteção contra a covid-19.

Luxemburgo. Mais de 77% dos desinfetantes não cumprem a legislação

Dos 195 desinfetantes para as mãos e superfícies, apenas 44 produtos estavam em total conformidade com a legislação atual, pode ler-se no relatório, de acordo com a RTL. Ou seja, 77,4% não cumpriam os requisitos das autoridades.



Este controlo resultou em 151 infrações. No total, 39 lojas e prestadores de serviços foram sujeitos a inspeção.

A maioria das infrações incluía medidas administrativas que podiam ser retificadas, tais como a gestão correta da eliminação do produto, e mais de 10 casos resultaram em multas administrativas, que ascenderam a um total de 25 mil euros. Só um dos casos foi encaminhado para o Ministério Público.

A pandemia provocou uma elevada procura deste tipo de produtos no mercado mas boa parte dos vendedores não cumprem as obrigações legais, o que pode levar a que um desinfetante não seja eficaz ou represente um risco para a saúde.

