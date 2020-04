Quase 7000 empresas no Luxemburgo foram obrigadas a encerrar temporariamente ou reduzir os seus horários devido à crise do covid-19.

Luxemburgo. Mais de 73 mil trabalhadores já estão no desemprego parcial

Quase 7000 empresas no Luxemburgo foram obrigadas a encerrar temporariamente ou reduzir os seus horários devido à crise do covid-19.

A pandemia do novo coronavírus no Grão-Ducado é já responsável pelo desemprego parcial de mais de 73 mil trabalhadores. E pelo encerramento de quase 7000 empresas.

Contudo, deste total de empresas que apresentaram os seus pedidos de desemprego parcial para os trabalhadores, apenas 5.077 empresas tiveram, para já, os seus pedidos aceites, como noticia a edição francesa do Wort.

Mais de 35 mil trabalhadores em risco de desemprego parcial O Fundo para o Emprego vê-se forçado a desbloquear 86,6 milhões de euros.

O comité económico do país, presidido por Dan Kersch, ministro do Trabalho e Emprego, e por Franz Fayot ministro da Economia, anunciou ontem que os pedidos de 2.594 empresas foram aceites e os seus 35.500 trabalhadores vão receber o seu subsídio de desemprego parcial. Contudo vão continuar a trabalhar, em maio, mas com horário reduzido. Trata-se de empresas de setores que não foram encerrados por decisão governamental mas cujas atividades e receitas diminuíram consideravelmente.

Pedidos feitos à ADEM

Estas empresas juntam-se a outras 2.483 empresas do Grão-Ducado que tiveram de encerrar as suas portas por ser impossível continuar a desenvolver as suas atividades, neste tempo de pandemia. Trata-se de empresas ligadas ao setor da construção civil que parou completamente por decisão do governo. Neste caso, os pedidos de desemprego parcial foram apresentados à ADEM e não ao comité económico, noticia a edição francesa do Wort.

Covid-19. Despedimentos em massa no final da crise? Num confinamento que não se sabe quando terminará, muitos se questionam sobre o futuro pós-covid-19 e o consequente regresso à normalidade. As questões relacionadas com o emprego e como se vai portar a economia do país são de particular pertinência sobre os próximos tempos que muitos temem vir a ser sombrios.

Nestas empresas do setor de construção trabalham 37.754 funcionários que também estão agora em desemprego parcial. Para o subsídio destes trabalhadores o estado paga mais de 57 milhões de euros.

Já para as empresas com pedidos aceites pelo comité económico o Fundo para o Emprego vê-se forçado a desbloquear 86,6 milhões de euros.

