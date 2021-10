Não foram registadas mortes por causa do vírus nos últimos três dias.

Covid-19

Luxemburgo. Mais de 350 novos casos nas últimas 72 horas

Ana Patrícia CARDOSO Não foram registadas mortes por causa do vírus nos últimos três dias.

No início de mais uma semana, os números oficiais do Ministério da Saúde dão conta de 359 novos casos de covid-19 nas últimas 72 horas, de um total de 5.895 testes realizados. Estão hoje 1.691 infeções ativas no país.

Como é hábito, a atualização de segunda-feira soma os dados de sexta-feira, sábado e domingo, uma vez que o governo deixou de publicar informação no fim-de-semana.

Continuam a não registar-se mortes por causa do vírus, deixando o total de óbitos no Grão-Ducado em 842, desde o início da pandemia.

Estão internados 19 pacientes em enfermaria (mais dois do que na última atualização) e oito nas unidades de cuidados intensivos (mais três).

375.940 residentes do Luxemburgo têm agora a vacinação completa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.