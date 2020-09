Houve mais de 16.000 acidentes de trabalho em 2019 no Luxemburgo. Dados divulgados hoje pela Associação de Seguro Acidente (AAA) dão conta de 16.142 acidentes de trabalho, 3.649 ocorridos a caminho do local trabalho e ainda 127 casos de doenças profissionais.

Luxemburgo. Mais de 16 mil acidentes de trabalho em 2019

Diana ALVES Houve mais de 16.000 acidentes de trabalho em 2019 no Luxemburgo. Dados divulgados hoje pela Associação de Seguro Acidente (AAA) dão conta de 16.142 acidentes de trabalho, 3.649 ocorridos a caminho do local trabalho e ainda 127 casos de doenças profissionais.

Feitas as contas, a organização tem registo de mais de 19.900 ocorrências. Juntos, os acidentes de trabalho, os de percurso e as chamadas doenças profissionais fizeram 16 vítimas mortais no ano passado. Mesmo assim, os números da AAA estão em queda face ao ano anterior, registando-se cerca de 300 acidentes e sete mortes a menos.

Desagregando os dados, verifica-se que os acidentes de trabalho fizeram dez vítimas mortais e os de percurso quatro. Outras duas pessoas morreram na sequência de uma doença profissional.

Em 2019, a AAA recebeu, em média, 134 notificações de acidentes por dia, sendo que o custo médio de um acidente foi de 3.571 euros. No ano passado, o Luxemburgo contabilizava 30.640 empresas e mais de 435.000 trabalhadores.

A AAA é um estabelecimento público encarregado da prevenção e indemnização dos acidentes de trabalho, de percurso e doenças profissionais. Funciona sob alçada da Segurança Social.

