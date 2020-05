Doações de sangue continuam a ser necessárias para garantir cirurgias e tratamentos inadiáveis.

Luxemburgo. Mais de 1500 pessoas responderam a apelo para doação de sangue

No mês de março, em apenas duas semanas 1786 pessoas responderam ao apelo da Cruz Vermelha para doar sangue. No entanto, nem todas as pessoas registadas puderam doar imediatamente, uma vez que tiveram de submeter-se a análises para garantir a qualidade do sangue e preencher um questionário antes da dádiva.

No final de Março, a Cruz Vermelha lançou um apelo aos dadores de sangue. A Cruz Vermelha havia frisado que certas operações cirúrgicas não podiam ser adiadas, e que certos tratamentos baseados em produtos sanguíneos também não podem ser interrompidos. Daí a importância de se continuar a recolher sangue.



A Cruz Vermelha garantiu que as equipas encarregadas de recolher sangue, puseram em prática várias medidas de proteção para assegurar a segurança necessária dos dadores de sangue. Mãos desinfetadas, máscaras, controlo da temperatura e respeito das distâncias de segurança são algumas das medidas adotadas.

Em abril, a Cruz Vermelha luxemburguesa teve de cancelar a tradicional operação de recolha de donativos porta-a-porta devido à crise sanitária provocada pelo novo coronavírus.

Ainda assim, a organização mobilizou os seus milhares de voluntários para transmitir a campanha de recolha de donativos online "Hëlleft eis hëllefen" para financiar as suas atividades e ajudar as pessoas mais vulneráveis.

Rita Krombach, vice-presidente da organização, explicou em comunicado que a trata-se de "uma situação duplamente excecional: por um lado, somos mais do que nunca chamados a ajudar os doentes, os socialmente excluídos e as famílias em dificuldade. Por outro lado, tivemos de cancelar o nosso mês tradicional de dar pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial.



Tradicionalmente, todos os meses de Abril, mais de 2.000 voluntários, organizados em 40 capítulos locais, tocam às portas dos seus vizinhos e asseguram à Cruz Vermelha a maior receita de donativos do ano.

