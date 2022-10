Com as reformas e desistências previstas, a campanha de contratação de 200 efetivos, que agora começa, não deverá alterar o número total de efetivos no imediato.

Luxemburgo. Mais agentes da polícia só em 2024

Ana TOMÁS Com as reformas e desistências previstas, a campanha de contratação de 200 efetivos, que agora começa, não deverá alterar o número total de efetivos no imediato.

Os primeiros reforços no número de efetivos policiais do Luxemburgo só deverá ser uma realidade, na prática, em 2024, segundo afirmou o ministro da Segurança Interna, Henri Kox, esta quarta-feira, no parlamento.

Em resposta a questões dos deputados sobre a quantidade de agentes na polícia, o governante respondeu que, considerando as reformas e desistências, o número de efetivos permanecerá estável em 2023, apesar dos recrutamentos. Assim, só em 2024 é que as contratações de novos agentes se traduzirão, de facto, num reforço.

Na semana passada, o presidente do SNPGL, Pascal Ricquier, denunciou a situação limite vivida na polícia devido à falta de recursos humanos e face a uma sociedade mais agressiva e com um índice de criminalidade cada vez maior.

À RTL, o responsável do sindicato disse que os agentes estão exaustos e a fazer horas extraordinárias excessivas para evitar o “colapso da polícia”. “Não aguentam mais, ficam doentes, estão descontentes com as condições de trabalho”, denunciou.

Também na última semana, Henri Kox e Alain Engelhardt, Diretor Central de Estratégia e Desempenho da Polícia, anunciaram uma nova campanha para a contratação de 200 agentes.

Esta é a terceira vaga de recrutamento, num processo de reforço de efetivos iniciado em 2020. A campanha começou na segunda-feira e decorre até 7 de novembro para o grupo de tratamento B1, e de 10 a 24 de novembro para o grupo de tratamento C1.

Os 200 agentes deverão começar a sua formação no início de 2023. No entanto, todo este processo leva dois anos a estar concluído, durantes os quais os candidatos selecionados têm de passar por uma fase de formação teórica e prática na escola de polícias, e posteriormente por uma fase de iniciação prática nas esquadras e no serviço de polícia judiciária.

Segundo as estimativas anunciadas, este reforço com 200 novos agentes deverá resultar num aumento de cerca de 30% do efetivo policial.

