Há menos duas pessoas internadas em enfermaria devido à infeção pelo novo coronavírus.

Relatório

Luxemburgo. Mais 331 novos casos de covid-19 e uma morte devido à doença

Redação Há menos duas pessoas internadas em enfermaria devido à infeção pelo novo coronavírus.

O Ministério da Saúde registou mais 331 novos casos de covid-19 em 1.678 testes realizados nas últimas 24 horas, o que resulta numa taxa positiva da infeção de 19,74%. Há ainda uma morte a registar no último dia.

Atualmente, há 11 doentes internados em enfermaria, menos dois do que ontem, e uma pessoa internada em unidades de cuidados intensivos, um número sem alteração desde a última atualização.

De acordo com o relatório de hoje, 480.094 pessoas já receberam a primeira dose de vacina no Luxemburgo, enquanto 1.281.426 doses foram administradas no total.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.