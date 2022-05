O país tem contabilizado uma média de 400 infeções por dia e 83% da população adulta já está vacinada. Atual "Lei Covid" expira no final do próximo mês.

Covid-19

Luxemburgo. Máscara deixa de ser obrigatória nos transportes até final de junho

Redação O país tem contabilizado uma média de 400 infeções por dia e 83% da população adulta já está vacinada. Atual "Lei Covid" expira no final do próximo mês.

Está mesmo quase. É já no próximo mês que o Governo do Luxemburgo vai acabar com a obrigatoriedade do uso de máscara nos transportes públicos. Uma nova "Lei Covid" está já a ser preparada e a atual deixa de estar em vigor até ao final do mês de junho. O projeto de lei foi apresentado na segunda-feira.

Na semana passada, a Ministra da Saúde, Paulette Lenert, anunciou que as máscaras deixariam em breve de ser obrigatórias nos transportes públicos, comboios, eléctricos e autocarros do Grão-Ducado.

O Executivo alerta que a crise sanitária ainda não terminou, mas que a situação estável na Europa - apesar de Portugal ser atualmente o país da UE com maior número de novos casos diários -, e tendo em conta que a doença tem provocado menos complicações graves, tornam possível o levantamento desta restrição.

O país tem contabilizado uma média de 400 infeções por dia e 83% da população adulta já está vacinada, além de que também existem tratamentos com medicamentos antivirais disponíveis.

É, no entanto, e segundo a RTL, que avança com a notícia, recomendado aos grupos mais vulneráveis que usem uma máscara FFP2 se estiverem em locais com muita gente.

De acordo com a mesma fonte, a Faculdade de Medicina é a favor da redução das restantes medidas restritivas, especialmente porque já não existe a obrigação de usar máscara durante eventos em locais fechados com 100 pessoas.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.