Este ano, os mais supersticiosos só poderão tentar a sua sorte esta sexta-feira. Caso contrário, têm de esperar até janeiro de 2023.

Luxemburgo 2 min.

Superstição

Luxemburgo. Lotaria vende quatro vezes mais na sexta-feira 13

Thomas BERTHOL Este ano, a sexta-feira 13 apenas acontece este mês, repetindo-se só em janeiro de 2023. De acordo com o diretor de marketing da Lotaria Nacional, "há mais jogadores neste dia, é o efeito de acreditar numa oportunidade extra".

"Alcançamos mais 20 a 25% de vendas em todos os jogos", acrescenta Xavier Feller sobre a data simbólica que atrai muitos jogadores ocasionais.

De acordo com os seus cálculos, a soma dos bilhetes vendidos pode ascender aos 600 mil euros numa "boa sexta-feira 13". Os preços dos diferentes jogos podem variar de 1 a 20 euros, refere o responsável. Um bilhete para o Euromilhões custa 2,50 euros e o 13 costuma estar entre os números assinalados pelos apostadores.



A enchente de jogadores na sexta-feira 13 deve-se, sobretudo, aos jogadores ocasionais, mas esta atração faz-se sentir em menor medida em relação aos grandes jackpots. André, comerciante de uma tabacaria em Howald, partilha desta impressão: "[A participação nos jogos] depende do prémio que atrai mais pessoas. Não há fixação na sexta-feira 13."

Data simbólica serve de incentivo

Antoine, que está a raspar um bilhete do High5, um jogo cujo objetivo é raspar cinco números entre 1 e 32 e cujo prémio pode ir até aos 500 mil euros, é um apostador assíduo. "Acho que a sexta-feira 13 pode dar uma sorte extra. Já ganhei 200 euros uma vez [num dia destes]", conta ao Luxemburger Wort.

No quiosque da Gare, Maria estima vender mais 10 a 15% de bilhetes nesta data. De acordo com a comerciante, a sexta-feira 13 tem um verdadeiro efeito de incentivo. "Algumas pessoas que estão a ter um mês difícil também vêm para tentar a sua sorte", diz Maria. Esta sexta-feira, o prémio do Euromilhões ascende a 17 milhões de euros. O que faria ela com essa quantidade de dinheiro? "Eu faria muitos milionários à minha volta. Pode-se fazer muitas coisas com esse dinheiro", sorri.

A última vez que um jogador do Luxemburgo venceu o Euromilhões foi em janeiro de 2020. Ganhou 28.600.000 euros. "Houve outros três vencedores no passado. O maior prémio foi de 35 milhões de euros", diz Xavier Feller.

A Lotaria Nacional no Luxemburgo A Lotaria Nacional foi criada por decreto do Grão-Duque a 13 de julho de 1945 para ajudar as pessoas afetadas pela Segunda Guerra Mundial, explica Xavier Feller. É gerida pela Oeuvre nationale de Secours grande-duchesse Charlotte. Todos os lucros da Lotaria Nacional são direcionados para a alguns projetos ou organizações, em particular para a Cruz Vermelha ou para o Fundo Social dos municípios.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.