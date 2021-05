Quinze pessoas ficaram em terra, depois de perderem um voo, esta manhã, entre Luxemburgo e Lisboa.

Luxemburgo-Lisboa. Congestionamento no 'controlo covid' deixa 15 passageiros em terra

Henrique DE BURGO Quinze pessoas ficaram em terra, depois de perderem um voo, esta manhã, entre Luxemburgo e Lisboa.

Os passageiros afetados acusam os responsáveis do aeroporto do Findel de reduzir os corredores de 'controlo covid', situação que terá provocado atrasos e a consequente perda do voo.

A maioria dos passageiros são portugueses, mas há também franceses e cabo-verdianos, disse à Rádio Latina um dos passageiros do voo da Ryanair, marcado para as 10:25.

Depois de confrontada pela Rádio Latina, a Lux-Airport, empresa que gere o aeroporto do Findel, lamentou o incidente, mas demarcou-se das responsabilidades. Segundo a responsável de comunicação da empresa, Rebecca Pecnik, em caso de indemnização e assistência a passageiros relacionada com atrasos consideráveis, as pessoas visadas devem contactar a companhia aérea.

No entanto, o atraso foi no controlo de acesso à zona de embarque e não da companhia aérea. Outro passageiro contou que estava numa fila com "cerca de 15 pessoas" e que foi reencaminhado para uma fila única, onde havia "perto de 100 pessoas". O corredor de controlo onde estava antes foi entretanto fechado.

A Rádio Latina pediu ainda explicações sobre estes atrasos, mas a Lux-airport não se pronunciou até agora sobre esta questão, acrescentando que para evitar atrasos, os passageiros devem estar no terminal pelo menos 2 horas antes da partida.

Entre as pessoas que ficaram em terra há uma mulher grávida e com criança, pessoas com consulta marcada esta tarde em Lisboa e uma estudante universitária que tinha um exame presencial também na capital portuguesa. Algumas delas dizem ter chegado ao aeroporto às 8h e outras perto das 9h.

Até ao início da tarde, vários passageiros ainda encontravam-se no aeroporto do Findel à espera de esclarecimentos e tentam apurar responsabilidades. A Lux-Airport abriu uma investigação interna ao caso.



Henrique de Burgo, jornalista da Rádio Latina



