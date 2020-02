Além dos donativos previstos para 2020, Luxemburgo e Cabo Verde deverão assinar o quinto Programa Indicativo de Cooperação, orçado em 60 milhões de euros, durante a visita de Estado do Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, ao Grão-Ducado, marcada entre os dias 31 de março e 2 de abril.

Luxemburgo lidera donativos a Cabo Verde em 2020

Além dos donativos previstos para 2020, Luxemburgo e Cabo Verde deverão assinar o quinto Programa Indicativo de Cooperação, orçado em 60 milhões de euros, durante a visita de Estado do Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, ao Grão-Ducado, marcada entre os dias 31 de março e 2 de abril.

(HB / MP) - Cabo Verde espera receber quase 54 milhões de euros de donativos e transferências de governos e instituições estrangeiras em 2020, dos quais quase dois milhões de euros em alimentos doados.

O Luxemburgo é o país que lidera a lista dos países doadores de Cabo Verde, com 12,7 milhões de euros em 2020, segundo as previsões da lei do Orçamento do Estado cabo-verdiano de 2020, refere a agência Lusa.



Atrás do Luxemburgo aparecem a China, com 8,4 milhões de euros, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com 4,2 milhões de euros.



Do total de 54 milhões de euros, 59% (31,9 milhões de euros) correspondem a donativos diretos de governos ou entidades estrangeiras, 30% de ajuda orçamental como donativos e 3,5% a donativos na forma de ajuda alimentar.

Entre as ajudas diretas, o Governo de Cabo Verde destaca os programas do Luxemburgo de estágio e formação para empregabilidade, além de um programa no setor da água e saneamento.

Foto: Pierre Matge

Luxemburgo e Cabo Verde preparam uma nova era de cooperação na transição energética e ecológica, com a assinatura de um quinto Programa Indicativo de Cooperação (PIC V), orçado em 60 milhões de euros, para o período 2021-2025.

O acordo deverá ser assinado durante a visita de Estado do Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, ao Grão-Ducado, marcada entre os dias 31 de março e 2 de abril.